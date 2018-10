La Mille miglia passerà da Travagliato. La Freccia rossa, alla sua 30esima rievocazione, fermerà in piazza Libertà il 18 maggio.

La Mille miglia passerà da Travagliato

La Freccia rossa, alla sua 30esima rievocazione, fermerà in piazza Libertà. L’ufficialità della notizia è durante la presentazione della Mille Miglia 2019 a palazzo della Loggia a Brescia.

“Non saremo una tappa, ma una postazione obbligata di passaggio – ha commentato il sindaco, Renato Pasinetti – Le auto dovranno fermarsi in piazza per avere il timbro e poi, in serata, entreranno a Brescia concludendo la gara”.

La Mille Miglia partirà il 15 maggio, riaccendendo l’entusiasmo dei milioni di appassionati alla gara leggendaria, che attraverserà il cuore dello stivale verso la Capitale per poi concludersi a Brescia il 18 maggio dopo aver fatto tappa a Cervia-Milano Marittima e Bologna.

Appuntamento per il 18 maggio

“L’edizione 2019 vedrà protagonisti 430 esemplari di vetture d’eccezione, testimonianze della storia del design e dell’automobile – ha continuato il primo cittadino – L’ultima tratta, quella di sabato 18 maggio, passerà per Modena, Parma, Montichiari e Travagliato, per concludersi con l’ingresso trionfale a Brescia in viale Venezia. Siamo contenti e onorati di essere riusciti a far inserire Travagliato nel percorso della Freccia rossa”.

Ci sarà tutto il tempo per definire allestimenti e organizzare eventi in occasione del 18 maggio.