Investimento a Cologne: ciclista a terra

Codice rosso a Cologne. Un ciclista è stato investito sulla Ss537. La chiamata ai soccorsi è scattata alle 13.14 in codice rosso. Sul posto si è precipitata la Croce rossa di Palazzolo per soccorrere una persona di 52 anni. La dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine. Sarà trasferita in ospedale in codice giallo.

