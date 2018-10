E’ un fattore da evidenziare: questa notte sono stati riscontrati nella provincia bresciana tanti casi di intossicazione etilica giovanile. Per alcuni di loro è stato chiamato il soccorso arrivato in codice rosso. Tutti hanno una età media inferiore ai 20 anni.

Intossicazione etilica giovanile: tanti i casi nella provincia bresciana

Il primo caso si è registrato ieri, nella zona centrale di Brescia, piazza della Vittoria. Alle 22.34 un ragazzo 20enne è stato trasportato in codice giallo agli Spedali Civili. Un sabato sera da sballo anche per due ragazzini di 15 e 16 anni che da via Vittorio Veneto, a Trenzano, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Chiari.

In seguito il turno è toccato a Verolavecchia, dove questa volta le coinvolte erano tre quattordicenni trasportate all’ospedale di Manerbio. Nelle prime ore della mattinata, un’altro caso di intossicazione etilica a Brescia. La ragazza di 20 anni però non è stata trasportata in un plesso ospedaliero ma la sua situazione si è conclusa sul posto. In città anche l’ultimo caso, questa volta un uomo di 29 anni, anche lui curato sul posto, in via Casotti.

Sembrerebbe grave, poi, la condizione di un 74enne che questa notte, in via Malogno a Palazzolo sull’Oglio è caduto rovinosamente dalla sua moto. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente. L’uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Da segnalare inoltre un ribaltamento avvenuto alle 2:37 a Concesio, sulla Sp Bs 345. Coinvolto un ragazzo di 24 anni portato per controlli agli Spedali Civili, ma nulla di grave.

Missione ancora in corso, invece, per quanto riguarda un ustione a seguito di un incendio avvenuto al civico 14 di viale della Stazione. Sul posto anche la polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

