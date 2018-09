Inaugurata la mostra per l’ottantesimo degli Alpini di Chiari. Quello al Museo della città è solo uno dei tantissimi appuntamenti in calendario per questa settimana. In serata invece c’è stato il concerto della banda.

“1915-1918: Vite spezzate in trincea”, questo il titolo della mostra inaugurata ieri sera al Museo della città di piazza Zanardelli. Presenti, oltre alle Penne nere capitanate da Alfredo Facchetti, anche gli esponenti provinciali e il sindaco Massimo Vizzardi. Ha introdotto la mostra l’alpino Giovanni Battista Foglia che, coadiuvato dagli altri, ha curato l’allestimento della mostra e, ieri sera, l’ha illustrata a tutti gli accorsi.

Il concerto del Corpo bandistico

Poi, in serata, il Corpo Bandistico G.B. Pedersoli ha omaggiato le Penne nere e tutti i presenti con il concerto “Ta Pum, ta pum: musiche dal fronte”, diretto da Sara Mangazini. Un bellissimo concerto, molto apprezzato dagli accorsi in piazza Zanardelli.