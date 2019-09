Incidente a Travagliato, coinvolto un mezzo pesante. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso in via per Chiari.

Incidente a Travagliato

Codice rosso a Travagliato, è rimasto coinvolto un mezzo pesante in via per Chiari. L’autista è stato soccorso dalla Croce azzurra di Travagliato e dall’automedica. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, ma le condizioni dell’uomo non sembrano essere gravi.

