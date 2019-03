Incendio sterpaglie a Chiari, pompieri in azione. Le fiamme si sono sviluppate vicino alla ferrovia e andando verso la frazione del Santellone.

Pompieri in azione. I Vigili del fuoco non sono passati inosservati. Ad aver preso fuoco sono state delle sterpaglie nei dintorni della ferrovia e verso il Santellone. Per spegnere le fiamme sono in anzione un’autobotte, un mezzo antincendio boschivo e un ulteriore mezzo dei pompieri di Palazzolo. Le operazioni di spegnimento potrebbero essere lunghe per scongiurare che i focolai possano riaccendersi.

