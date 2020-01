Il primo numero del 2020 di Chiariweek è in edicola. Questa settimana in prima pagina tante notizie esclusive e di cronaca legate al territorio del Sebino e della Franciacorta.

Il nuovo numero del vostro settimanale è in edicola. Questa settimana in prima pagina l’intervista a un ex soccorritore, titolare di un locale a Chiari, che ha soccorso in piazza un uomo di 78 anni che era andato in arresto cardiaco. “Non c’era più il battito, in attesa dell’arrivo dei soccorritori ho fatto solo quello che mi hanno insegnato”. Queste le parole (molto umili) del titolare del Caffè Centrale.

Colleghi e amici ricordano lo chef stellato iseano Vittorio Fusari, scomparso per un malore a 66 anni. “Non vi ho lasciati, avete in eredità le mie ricette che raccontano le mie idee. Copiatele e fatele vivere costruendo attraverso il cibo un mondo migliore”. Si condensa in queste righe il testamento spirituale dello chef Vittorio Fusari, morto mercoledì all’ospedale di Chiari, dove era ricoverato da giorni. La notizia del decesso, avvenuto improvvisamente mercoledì, è stata accolta con sgomento e incredulità dagli amici e dai colleghi, vicini nel dolore alla moglie, al figlio e a tutti i suoi cari. Fusari non era solo un grande professionista, ma anche un uomo generoso e buono, geniale e umile, profondamente legato al suo territorio.

Aggiornamenti sulla vertenza Auchan-Conad. Continua la mobilitazione dei dipendenti del gruppo Auchan e Sma. Lunedì un corteo ha raggiunto la sede della Prefettura a Brescia, dove i sindacati hanno sollecitato l’apertura di un tavolo con le istituzioni per salvare centinaia di posti di lavoro.

A Coccaglio invece l’ennesimo episodio di violenza domestica. Una madre, per salvare se stessa e i suoi bambini, ha preso il coraggio fra le mani ed è riuscita a chiedere aiuto al 112. Il marito è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per lesioni aggravate e tentata violenza sessuale aggravata. L’uomo, un operaio 43enne di origini marocchine, è tornato a casa ubriaco e voleva delle prestazioni sessuali dalla moglie, incinta al quarto mese, arrivando perfino a minacciarla con un coltello da cucina.

Una tabaccaia di Palazzolo è stata picchiata da un ubriaco. La donna è finita in ospedale dove è stata operata alla mandibola. A Castrezzato un uomo ha trovato una busta con mille euro, ma chi l’ha trovata a terra l’ha portata in Municipio. A Pontoglio grande festa per i cento anni del reduce Lorenzo Marella.

