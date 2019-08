L’attesa è durata più di un anno e mezzo, da quella immane tragedia che costò la vita a una famiglia coinvolta in un drammatico incidente stradale, ma ora è finita. Il ponte sulla A21 è stato ufficialmente riaperto

La cerimonia di inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione del ponte sulla A21, struttura nevralgica per la viabilità del Comune di Montirone, è in corso di svolgimento. Si tratta del momento conclusivo di una vicenda iniziata a gennaio del 2018 quando un drammatico incidente stradale occorso sulla A21 (e che costò la vita a un’intera famiglia di turisti, oggi ricordato con un momento commemorativo e la deposizione di corone di fiori) determinò il danneggiamento del ponte e la conseguente chiusura. Da allora è passato un anno e mezzo, diciotto mesi di difficoltà immane soprattutto per Montirone, i suoi abitanti e i suoi commercianti, di aspre polemiche (anche a livello politico), di continui viaggi anche a Roma da parte degli amministratori locali per cercare di stringere i tempi e di una decisa accelerazione dei lavori nell’ultimo periodo. E questa mattina il ponte è stato finalmente riaperto. Folta la presenza istituzionale all’evento: dall’assessore regionale Alessandro Mattinzoli al consigliere regionale Simona Tironi, dal presidente della Provincia Samuele Alghisi al vice prefetto Pasquariello. oltre ai sindaci di Ghedi, Borgosatollo, Bagnolo, Gottolengo, Flero, San Zeno.

