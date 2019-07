Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie, articoli di cronaca e un servizio sulla drammatica vicenda che ha sconvolto Coccaglio e tutta la Franciacorta.

E’ uscito il nuovo numero del settimanale con tante notizie relative alla Franciacorta, alla Bassa e al Sebino. In apertura, in prima pagina, il tentato omicidio plurimo di Coccaglio. Giuseppe Vitali, agricoltore 59enne, ha preso a martellate moglie e figlia con l’intento di uccidere anche il primogenito per poi dare fuoco alla casa e morire con loro a causa dei debiti. Fortunatamente è stata evitata un strage. Ora è in carcere e l’arresto è stato convalidato.

Cronca

A Palazzolo un fulmine di potenza inaudita ha colpito una casa a San Pancrazio, distruggendo l’impianto elettrico del primo piano e parte del sottotetto. Due fratelli anziani sono stati evacuati: ingenti i danni. Chiari piange il medico musicista Giuseppe “Beppe” Stefanelli. Si è spento lunedì a 67 anni.

L’Anticorruzione bastona il Comune di Ospitaletto per una questione relativa ad appalti pubblici. In particolar modo sono state sottolineati numerosi affidamenti diretti (per lavori sotto i 40mila euro). Contestato il frazionamento degli appalti e il fatto che molte commesse siano state assegnate sempre alle stesse ditte, violando il principio di rotazione. Si profila anche il conflitto di interesse per una dipendente comunale.

Bianca

Tradizioni e folklore a Pontoglio per la Festa della Mietitura. Sono i dieci giorni più attesi dell’anno con la kermesse del “ritorno alle origini”.

