Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie di cronaca nera e non solo legate al territorio della Franciacorta, della Bassa e del Sebino.

Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola

Questa settimana in prima pagina si va dalla cronaca nera alla bianca. In apertura c’è la tragica scomparsa di Jennifer Rodrigues Loda, 22enne castrezzatese morta in ospedale dopo essere stata investita a Brescia. Le indagini per omicidio stradale sono in corso e in paese si attende che la salma venga rilasciata per dire addio alla giovane.

A Rovato un marocchino armato di taglierino ha ferito un commesso di un esercizio commerciale perché non voleva pagare una bottiglia di vino da 1,50 euro. E’ stato arrestato. Caso di cronaca anche quello di Cologne: in un allevamento di galline ovaiole, a causa del caldo soffocante dei giorni scorsi, sono morti 10.500 volatili.

Per quanto riguarda la Chiesa, invece, ci sono novità sia a Chiari che in Franciacorta. Dopo cinquant’anni le Dorotee di Cemmo si trasferiranno in altre sedi e la parrocchia resterà senza suore. Il Vescovo, invece, ha comunicato le nuove destinazioni per parroci e sacerdoti, tra cui quelli di Zocco di Erbusco, Castrezzato, Pontoglio e Rovato.

A Urago lo storico presidente degli Amici della Capanna, che ogni anno interpretava San Giuseppe nel presepe vivente, è stato “spodestato”. L’autodromo di Castrezzato, infine, sta stringendo un accordo con “il cavallino rampante di Stoccarda”, ovvero la Porsche, per parte della gestione e l’ampliamento degli impianti.

TORNA ALLA HOME PAGE