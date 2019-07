Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie, servizi esclusivi, fatti di cronaca dal territorio di Chiari, della Bassa, del Sebino e della Franciacorta.

Questa settimana in apertura della prima pagina del settimanale Chiariweek in edicola da oggi, venerdì, c’è un servizio esclusivo con l’intervista all’ultima vittima di un truffatore seriale. Il finto agente immobiliare Giuseppe Burrafato, classe 1962 originario della Sicilia, nel 2017 era stato arrestato dai carabinieri a Chiari e questa volta ha raggirato un giovane kosovaro che ha già pagato per un appartamento a Rovato. Attenti alle case in affitto!

Ancora nera con la razzia la deposito degli attrezzi agricoli al Golf Club di Castrezzato: i ladri hanno arrecato all’azienda un danno che ammonta a 200mila euro. Furto anche in casa dell’assessore di Coccaglio, ma questa volta i due ladri (minorenni) sono stati fermati dai carabinieri e la refurtiva è stata restituita.

Servizio speciale anche sugli “uomini che odiano le donne”, con tre casi di violenza domestica tra Cazzago, Palazzolo e Roncadelle.

A Cologne i consiglieri della Civica Colognese battono in ritirata e hanno deciso di disertare il Consiglio, con la conseguente decadenza del posto dalla prossima assemblea. A Rovato, invece, i commercianti sono scesi in trincea contro la decisione di eliminare i parcheggi da piazza Cavour. Ha passato invece l’esame l’acqua del lago d’Iseo, balneabile ed entro i limiti per quanto concerne i microbatteri. I pescatori, però, hanno segnalato schiuma e acqua verde. Infine, a Chiari, una giovane ragazza dislessica racconta della sua difficoltà ai coetanei attraverso la sua tesina di maturità.

