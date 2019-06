Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie di cronaca e non solo, servizi esclusivi e focus sugli eventi del territorio.

Tante notizie dal territorio, fatti di cronaca, servizi esclusivi e reportage fotografici. E’ uscito il nuovo numero del vostro settimanale: correte in edicola per non perdervi le novità della settimana.

In prima pagina

Indagini in corso per l’aggressione brutale avvenuta ieri, giovedì, a Rovato: in ospedale un uomo di origini straniere lasciato sanguinante dai due italiani che lo hanno pestato. I due avevano tentato di fuggire ma erano stati fermati subito dopo dai carabinieri. Atto di eroismo, invece, quello di un giovane che ha salvato dalle acque dell’Oglio un amico che stava rischiando di annegare. Paura, infine, per una bambina di Pontoglio finita in ospedale in gravi condizioni a seguito di uno spaventoso incidente avvenuto a Palazzolo.

Chiari si è fermata per l’ultimo saluto alla maestra Fimmanò, mentre Rovato dirà addio questo pomeriggio, venerdì, al giovane papà Christian Ferlinghetti.

Dalla nera alla giudiziaria con l’udienza riguardante l’assassinio di un giovane avvenuto a Chiari: è stata disposta la perizia psichiatrica. Infine, per quanto riguarda la politica, è finito tra le pagine della cronaca il caso di Comezzano Cizzago: il nuovo sindaco si è trovato il Comune in bolletta e l’Ufficio tecnico ora è a rischio.

