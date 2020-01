Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie, servizi esclusivi, interviste e molto altro dal territorio della Franciacorta, della Bassa e del Sebino.

Cosa c’è sulla prima del nuovo Chiariweek?

Questa settimana in prima pagina un servizio sul passaggio a Conad di Auchan e Simply. A Palazzolo il “costo” dell’operazione comporta 30 esuberi. Per i 47 dipendenti degli uffici di Roncadelle è stata aperta invece la procedura di mobilità. Intanto la mozione dei sindacati approda nei Consigli comunali.

Il Mercato Europeo a Pasqua fa discutere a Iseo: tra parrocchia, Polizia Locale, Amministrazione, minoranza e commercianti tuttte le posizioni sulla questione. Ma il punto è questo: la manifestazione si farà o sarà annullata?

Castrezzato piange l’ingegner Giovanni Fogliata, spentosi a 74 anni. Da Erbusco a Nikolayewka: con gli Alpini è partito anche Gabriele Sottini di Zocco. Insieme alle Penne Nere ha percorso 170 chilometri a piedi nel gelido inverno russo per non dimenticare il sacrificio dei soldati italiani che non sono più tornati.

Per quanto riguarda l’omicidio colposo che ha coinvolto due dottoresse dell’ospedale di Chiari, invece, i consulenti del pm in aula hanno sottolineato che Rosa Pesenti, morta per aver ingerito un ossicino, “non andava dimessa e andava fatta la gastroscopia”.

Le imprese agricole che hanno subito danni a causa del maltempo possono finalmente chiedere gli indennizzi tramite il fondo di solidarietà nazionale.

L’inchiesta

Questa settimana parliamo di redditi: nella nostra zona ben 1.034 persone denunciano più di 120mila euro. Chi sono i “paperoni”? Iseo è la città dei “paperoni”, con 93 super ricchi che denunciano redditi complessivi superiori a 120mila euro. Non se la passano male neanche a Palazzolo, Pontoglio, Passirano e, soprattutto, a Corte Franca, dove i 53 «paperoni» denunciano mediamente più di 295mila euro a testa. E’ la fotografia che emerge dagli ultimi dati pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dagli italiani nel 2018, che fanno dunque riferimento all’anno d’imposta 2017. Per quanto riguarda il reddito complessivo medio, prevale ancora Iseo, seguito da Passirano, mentre quello più basso si registra a Urago d’Oglio.

