Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie, servizi esclusivi, interviste e molto altro dal territorio della Franciacorta, della Bassa e del Sebino.

Questa settimana in prima pagina un caro di nera avvenuto a Chiari. Un 62enne che pretendeva soldi dal figlio lo ha spinto giù dal cavalcavia di via Sant’Angela Merici. Aveva in mano anche un martello. Fondamentale l’intervento dei carabinieri: l’uomo è stato arrestato e portato in carcere. Lutto, sempre a Chiari, per mamma Michela Rota, mancata a 43 anni a causa della malattia.

A Rovato, invece, il Comune ha negato il patrocinio alla presentazione del libro sul neofascismo a Brescia del giornalista Federico Gervasoni. E’ polemica.

A Cologne due incappucciati hanno gettato una molotov in un’auto parcheggiata in piazza Don Milani. Le fiamme hanno avvolto tre veicoli ed è caccia ai due colpevoli. Spetterà ai carabinieri che indagano sulla vicenda scoprire il movente che li ha spinti a compiere tale gesto.

A Iseo proprio oggi, venerdì 24 gennaio, compie cento anni Rosina Tocchella che, nonostante le comodità di oggi, è certa del fatto che si vivesse meglio prima.

A Capriolo, infine, una famiglia ha chiesto di poter riportare a casa la salma di un proprio caro morto nei lager nazisti.

Queste e molte altre notizie sul numero di Chiariweek in edicola oggi, venerdì 24 gennaio.

