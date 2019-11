Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie dal territorio della Franciacorta, del Sebino, della valle dell’Oglio e della Bassa.

E’ uscito il nuovo numero del settimanale con tante notizie e servizi esclusivi. Il prim pagina ci sono la storia dei Vittoria Forlati, 17enne di Chiari, che ha conquistato la platea al congresso internazionale di Legambiente a Napoli con il suo discorso sulla tutela del pianeta in vero stile Greta Thunberg.

Cordoglio invece a Pontoglio e a Rovato, dove si sono spente una volontaria 49enne conosciutissima in oratorio e non solo e una maestra e poetessa pluripremiata. Quello di Stefano Capra, di Travagliato, è invece un grido di aiuto: l’uomo, rimasto invalido dopo un infortunio sul lavoro, ha una figlia disabile, ma è costretto a vivere con la sua famiglia in una casa di 50 metri quadrati.

A Coccaglio l’85enne Luciano Lenza è stato falciato sulle strisce e, dopo la sua tragica scomparsa, il paese attende il nulla osta del magistrato sulla salma per dirgli addio. Nelle Torbiere invece è stato recuperato il cadavere del 62enne scomparso da Corte Franca.

Infine questa settimana abbiamo realizzato un servizio esclusivo con tutte le mobilitazioni per dire “basta” alla violenza contro le donne. E c’è una giovane donna di Roccafranca che ha voluto dedicare una pagina intera al marito che compie 30 anni.

