Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante nuove notizie e servizi esclusivi dal territorio della Franciacorta, della Bassa e del Sebino.

Questa settimana in prima pagina gli oltre mille posti di lavoro in bilico a causa del passaggio da Auchan a Conad. Non ci sono certezze sul futuro di 17 dei 32 supermercati bresciani del gruppo francese, tra cui quelli di Rovato e Roncadelle.

A Chiari un uomo è stato colto da un malore in piscina e l’istruttore Gianluca Scarnà con il defibrillatore gli ha salvato la vita. A Provaglio si è sfiorata la tragedia a causa del cancello della primaria che, all’improvviso, è uscito dal binario riversandosi al suolo mentre i bambini stavano rientrando dalla pausa pranzo. Nessun ferito, ma tanta paura e un tavolo tecnico per valutare il da farsi in sicurezza.

Visita dei ladri all’Asst Franciacorta di Chiari: in ospedale sono stati rubati oltre 200mila euro di macchinari. Per quanto riguarda il caso di controlli fiscali pilotati che ha coinvolto anche il tenente della Guardia di finanza di Chiari Antonio Romano e la commercialista di Castrezzato Natalina Noli, si è svolta ieri mattina in Tribunale l’udienza. I due hanno chiesto di patteggiare, mentre per gli altri l’udienza è stata rinviata a novembre.

A Rovato il maltempo ha lasciato il segno: con la pioggia via Guadagni si è trasformata in un fiume di fango.

