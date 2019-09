Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie, approfondimenti, interviste e focus sui fatti accaduti in Franciacorta e nella Bassa bresciana.

Il nuovo numero del settimanale della Franciacorta e della Bassa bresciana è in edicola da oggi, venerdì, con tante notizie si attualità, interviste e il focus sui fatti accaduti in questi giorni.

In prima pagina spazio a uno dei personaggi rovatesi che non ci sono più: la città infatti è in lutto per l’ex sindaco e storico maestro, nonché direttore didattico a Cologne ed Erbusco, Giacomo Medeghini. Con il suo impegno silenzioso ha lasciato il segno nella storia di Rovato. A Erbusco, invece, è stato consegnato un premio postumo alla memoria di Mario Paganotti. Lo credevano disperso in Russia, mentre invece morì in un lager nazista.

Chiari saluterà domenica don Pier Luigi Chiarini, curato dell’oratorio Cg2000, e le suore Dorotee. Coccaglio e Cologne invece hanno accolto sabato scorso durante la Messa il nuovo curato don Giorgio Rosina.

Continua la raffica di furti a Mura: a Palazzolo la macelleria Sala è stata derubata per la seconda volta nel giro di qualche settimana.

Caso Esselunga: la vicenda relativa al polo logistico che sorgerà a Ospitaletto, sul confine con Travagliato, Cazzago e Castegnato si è conclusa non senza polemiche.

Focus anche sull’organizzazione criminale con i terminali nel bresciano sgominata dalla Polizia di Stato: gestivano la tratta delle schiave dalla Nigeria e dalla Libia e, dopo averle fatte entrare nel sistema di accoglienza, le costringevano a prostituirsi.

