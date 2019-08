Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante norizie dal territorio, servizi esclusivi, approfondimenti e diverse news di rilievo.

Il nuovo numero del settimanale è in edicola con tante notizie dalla Franciacorta e dalla Bassa. In prima pagina focus sui fatti di cronaca nera con la tragica scomparsa di un rudianese, Angelo Baresi, 51enne morto dopo essere stato folgorato in cantiere nel mantovano. Sul drammatico infortunio sul lavoro sono aperte le indagini.

Due fratelli, di Chiari e Pontoglio, son stati denunciati dai carabinieri per tentata rapina e per rapina a mano armata. Un colpo è stato messo a segno a Palazzolo, mentre l’altro è stato tentato a Pontoglio. Entrambi in due supermercati. Fino a qualche tempo fa erano i macellai di Chiari.

Il fornaio Marco Gavazzeni di Rovato, invece, si trova in ospedale in gravi condizioni a seguito dell’incidente avvenuto mercoledì alla rotonda del cimitero. Era in sella al suo scooterone quando è avvenuto l’impatto con un’auto.

La bambina ricoverata in ospedale a Chiari per la febbre emorragica di origine Dengue contratta in Asia a seguito della puntura di una zanzara infetta è stata dimessa. Le suore di Adro, invece, lasciano la comunità dopo 110 anni di servizio. A Provaglio, infine, l’Amministrazione ha deciso di revocare la cittadinanza concessa al Duce nel 1924.

