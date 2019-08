Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con un servizio da dodici pagine sul maltempo che ha flagellato la Bassa bresciana causando milioni di euro di danni.

Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola

Tutti in edicola: è uscito il nuovo numero del settimanale locale della Bassa Bresciana, della Franciacorta e del Sebino. In apertura della prima pagina il focus sul maltempo che ha flagellato campagne ed edifici pubblici e privati mercoledì pomeriggio, con foto testimianze e una storia di speranza. Chiari in lutto per Ivan Rossi, 46enne morto in un incidente nel milanese mentre si stava recando al lavoro con altri sei operai.

Caso singolare, invece, si registra a Capriolo, dove il medico di Base Antonella Belotti si è dimessa e i suoi pazienti dovranno andare ad Adro, perché la sostituta non si sposta dall’ambulatorio. A Ospitaletto, invece, il sindaco Giovanni Battista Sarnico ha deciso, in risposta alla nota dell’Anac sugli appalti frazionati, di organizzare dei corsi di formazione e aggiornamento per i dipendenti comunali. Secono il primo cittadino non ci sarebbe nessun illecito, solo disinformazione e difficile interpretazione delle norme.

TORNA ALLA HOME PAGE