Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie dal territorio della Franciacorta e della Bassa. Non mancano anche questa settimana servizi e interviste esclusive.

In prima pagina

Nell’apertura della prima pagina l’addio all’illustre mecenate e avvocato rovatese Enzo Cossu, filantropo e stimato benefattore, e la commovente storia di Ahmed Braik, 19enne he è riuscito a realizzare il sogno di diplomarsi al Gigli di Rovato prima di morire a soli 19 anni. Abitava a Chiari, dove era conosciuto come arbitro.

Lutto anche a Palazzolo, che ha salutato per l’ultima volta l’alpino Luciano Demasi. Era stato il presidente del coro La Rocchetta, ricercatore e storico locale, aveva scritto diversi libri. Cordoglio a Chiari per don Marino Alessandro Ducci, per tutti don Sandro. Era stato per trent’anni cappellano militare in America.

Ad Adro l’arrivo del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha infiammato i cuori leghisti. A Roccafranca invece è stata segnalata una moria di pesci nella roggia. Chi denuncia l’episodio parla di sversamenti industriali e di un grosso danno alla fauna ittica. A Provaglio d’Iseo, infine, sono finiti in cenere tremila metri quadrati di vigneto. I carabinieri stanno seguendo la pista del dolo.

