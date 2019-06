Grave incidente a Manerbio: codice rosso in via Verdi. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso a seguito di uno scontro tra auto e uno scooterone.

Incidente in via Verdi

Grave incidente a Manerbio. Un sinistro si è verificato intorno alle 17 in via Verdi. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooterone. La chiamata ai socorsi è partita in codice rosso. Sul posto i soccorritori di Dello e l’automedica. E’ rimasto il centauro, un uomo di 50 anni, dopo il violento impatto con la vettura. La macchina stava uscendo dall’incrocio e probabilmente non ha visto l’uomo sulle due ruote. E’ successo davanti al negozio Jordan. Sul posto anche i carabinieri di Verolanuova.

