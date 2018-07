Grande festa al Rustico Belfiore di Chiari. Vietato mancare all’appuntamento annuale organizzato dalla onlus in via Milano, 39.

Al Rustico Belfiore di Chiari è vietato non divertirsi. Ancora per due giorni cibo e buona musica faranno da padroni. La onlus che si prende cura dei disabili e degli animali, organizza quest’evento annualmente per riunire la comunità e raccogliere fondi per le proprie iniziative. Siete tutti invitati a partecipare, c’è tempo per tutto il weekend!