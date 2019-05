Asst Franciacorta, Fondazione sagittaria Onlus, Alma di Penelope e Rete Territoriale del Dolore e delle Cure Palliative uniti per la promozione e la testimonianza della cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.

Mi stai a cuore

Serata di sensibilizzazione a Orzinuovi, in occasione della XXVIII edizione della giornata nazionale del sollievo, che verrà celebrata istituzionalmente domenica, Asst Franciacorta, Fondazione sagittaria Onlus, Alma di Penelope e Rete Territoriale del Dolore e delle Cure Palliative hanno proposto una performance teatrale per far conoscere l’importanza della cura del sollievo garantita h24 sul territorio grazie agli infermieri della rete. ” Molto spesso per paura o mancata conoscenza per come funziona il sistema i malati ci arrivano molto tardi, negli ultimi giorni di vita o poco prima della fine, questo si traduce in fatica di stress per il malato e per gli operatori, le cure palliative devono essere attuate subito dopo la diagnosi” ha spiegato la dottoressa Andreoletti Serena.

Attraverso il viaggio dall’attrice Simona Rosa, la malattia mentale e la malattia oncologica si sono incontrate tra incredulità e sbigottimento, in un corpo tradito. La forza di riprendere le redini della propria esistenza, cominciare a riconoscersi, accettare e assegnare un nome alla malattia, perché no attraverso il ricordo dei propri sogni, porta il malato a riconoscersi ed iniziare ad accettare la cura per liberare l’anima e sentirsi così sollevati.

Ringraziamenti

La serata è stata anche l’occasione per esprimere tutto l’affetto e la gratitudine per gli infermieri presenti che esercitano la loro professione oltre che con impegno e dedizione, con il cuore. Con discrezione, operosità e in silenzio angeli che fanno la differenza con un semplice gesto, un sorriso, che sanno far sentire una persona accompagnata e compresa nei suoi bisogni. dei veri esempi di motivo di orgoglio.

