Forte vento a Villachiara, la croce del campanile è… appesa a un filo. Il manufatto è crollato a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento.

Emergenza per la croce

L’emergenza è stata segnalata circa un’ora fa quando, alzando gli occhi al cielo, i cittadini di Villachiara hanno visto la croce del campanile della chiesa parrocchiale piegarsi sotto la forza del vento. Il manufatto non è però caduto del tutto al suolo, ma è crollato rimanendo letteralmente appeso a un filo. I Vigili del Fuoco sono stati immediatamente allertati e si sono subito messi all’opera per la messa in sicurezza dell’area: nei prossimi giorni si provvederà a rimettere la croce al suo posto.

