Aggiornamento delle 10.30

Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Contusa, ma salva la 40enne è stata trasportata all’ospedale in codice verde.

L’incidente

E’ successo verso le 9, sulla provinciale 16 a Bargnano di Corzano, in località Castelgonelle. Secondo le prime informazioni sembra che un mezzo sia finito fuori strada: la criticità dell’incidente è parsa subito evidente. Allertati, sul posto si sono fiondati i soccorritori di Trenzano, che in questo momento stanno aiutando la persona coinvolta, una donna di 40 anni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOME PAGE