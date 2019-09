Finalissima a Pontoglio: quale sarà il ripieno del casoncello De.Co? L’appuntamento indetto dall’Accademia del casoncello è in calendario per martedì alle 15.

Finalissima a Pontoglio

Appuntamento da non perdere per nulla al mondo: la data da segnare sul calendario è quella di martedì, alle 15. Cosa succederà? Ci sarà la finalissima del concorso per la scelta del ripieno per il casoncello di Pontoglio che diventerà De.Co.

La location che ospiterà l’evento è quella dei Prati Verdi, vicino al laghetto, e numerosissimi e di prestigio (importanti chef) saranno gli ospiti.

Il grande evento con tanti ospiti

Le quattro finaliste (Rosi Pierina Bracchi, Giuliana Gaibotti, Gigliola Piovanelli e Maria Teresa Raccagni) porteranno il loro ripieno che verrà giudicato da una ventina di giurati. Ha già confermato la sua presenza Roberto Cerea, lo chef del ristorante da Vittorio, a Bergamo, con ben 3 stelle Michelin. Verrà poi decretato il ripieno migliore (con allegata la ricetta al grammo con gli ingredienti specifici) e poi, passati i tempi burocratici, questa verrà approvata in Consiglio comunale e sarà registrata come De.Co. Presenti anche il sindaco di Capriolo Luigi Vezzoli e quello di Rovato, Tiziano Belotti. Entrambi posseggono nei loro Comuni una ricetta De.Co: nel primo caso si tratta del salame, la Ret, e nel secondo del manzo all’olio.

Non resta dunque che attendere e poi, grazie all’Accademia italiana del casoncello, Pontoglio avrà finalmente una ricetta tutta sua che potrà essere conosciuta dentro e oltre i confini nazionali.

Il programma e i giurati

Il ritrovo è previsto per le 14.45. Alle 15 in punto partirà l’evento in via Fiume. Alle 16.30 terminerà la prova e ci saranno le valutazioni e le ultime considerazioni. Prima delle 18, che sanciranno la fine della manifestazione, ci sarà la proclamazione della vincitrice e poi l’aperitivo. I giurati saranno Roberto Cerea, Paolo Benigni, Marco Acquaroli, Luca Cinacchi, Massimiliano Aresi, Fausto Peci, Marco Festa, Giuseppe Pagani e i sindaci con la De.Co. Presenti anche i responsabili del Cfp di Clusane. La giuria potrà testare per 2 o 3 volte i 4 casoncelli finalisti.

