Fiera di Orzinuovi: presentato l’affresco ritrovato. La scoperta all’interno della chiesa dell’Aguzzano.

Un meraviglioso affresco. Questa la scoperta fatta nella chiesa dell’Aguzzano, appartenente alla Parrocchia di Orzinuovi. La “lunetta” è stata mostrata e presentata per la prima volta dopo il recupero in uno dei tantissimi appuntamenti della Fiera di Orzinuovi. L’opera, di incredibile bellezza, raffigura “L’assunzione di Maria”. Questo era stato eseguito dallo scultore e pittore Rino Ferrari nel lontano 1936. Il recupero, per poter nuovamente donare quest’opera agli orceani, è invece stato affidato a Marina Baiguera e Roberto Fodriga che ci hanno lavorato per due mesi.

