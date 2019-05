Comincia domani, lunedì 27 maggio 2019, con l’inedito racconto della vita e delle opere di Leonardo a cura di Vittorio Sgarbi, la prima delle quattro giornate di celebrazione della festa della Lombardia, in programma dal 27 al 30 maggio. Un calendario ricco di eventi speciali aperti al pubblico a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Festa della Lombardia, il premio Rosa camuna

Il 29 maggio alle 17 all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, è in programma il Premio Rosa Camuna, in cui vengono premiati l’impegno, l’operosità, la

creatività e l’ingegno di chi si è particolarmente distinto nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Istituito dalla Giunta regionale, il Premio Rosa Camuna, è il prestigioso riconoscimento attribuito a persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni in rappresentanza dei territori. I nomi dei premiati saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

“Orgoglio regionale”

“La Festa della Lombardia – ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura e Autonomia – è il momento dell’orgoglio e della fierezza di appartenere a una grande comunità, a un grande popolo e a una terra bellissima. Essere lombardi, per nascita o per adozione, significa condividerne lo spirito, ispirando la propria vita quotidiana ai modelli culturali e comportamentali, alla mentalità collettiva e ai valori sui quali si fonda la nostra identità. Per effetto di tale consapevolezza, quest’anno abbiamo voluto integrare la cerimonia di consegna del Premio Rosa Camuna con quattro iniziative di carattere eminentemente culturale, che celebrano il ‘lombardismo’”.

Lunedì 27 maggio, Sgarbi racconta Leonardo

Nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento, la festa della Lombardia 2019 si apre con lo spettacolo ‘Leonardo’, n’affascinante lettura della vita e delle opere del maestro, attraverso il racconto inedito di Vittorio Sgarbi.

Martedì 28, il ricordo di Gianni Brera

Sabina Negri, giornalista e attrice porterà sul palco dell’auditorium Testori di piazza Lombardia lo spettacolo “Gioànn Brera” dedicato al più grande giornalista sportivo italiano di sempre. La pièce, tra parole e musica, fa riemergere la personalità complessa di Brera, inserendo la sua vicenda umana e professionale nella storia italiana del Novecento, riletta attraverso le imprese, i trionfi, i drammi sportivi di Coppi e di Bartali, di Meazza e del grande Torino.

Mercoledì 29, spettacolo dei Legnanesi

In occasione del settantesimo anno di attività della compagnia teatral-musicale ‘I Legnanesi’, la Festa della Lombardia ospita uno spettacolo che vede in scena le figure satiriche della tipica corte lombarda. Appuntamento alle 21 in piazza Lombardia.

Giovedì 30, il sogno di Rolla

Alle 20.30 in auditorium Testori concerto dell’Orchestra de ‘I Pomeriggi Musicali’ diretto da Vanni Moretto con musiche di Mozart, Beethoven e Rolla.

Nel 1813 Alessandro Rolla può realizzare il sogno di una vita: portare la musica di Ludwig van Beethoven e di Wolfgang Amadeus Mozart, nella sua amata Milano. A partire da quell’anno, riesce a far eseguire a Milano – prima in concerti privati e poi alla Scala – una suite dal balletto ‘Le creature di Prometeo’ e

diverse sinfonie di Beethoven; prima tra tutte la quarta. Due anni dopo, dirigerà in prima esecuzione italiana Le Nozze di Figaro, di Mozart, al Teatro alla Scala.

