Il conto alla rovescia è iniziato oggi a Verola

È tempo di Natale

Oggi pomeriggio e domani per l’intera giornata (dalle 9 alle 19), molte realtà associative, il Cfp Zanardelli e l’asilo Boschetti, animeranno piazza Libertà per promuovere e far conoscere al pubblico le rispettive attività. Non mancheranno Babbo Natale, le caldarroste degli alpini, i cavalli con carrozza e i pony della scuderia San Giorgio e molte altre sorprese.

Non mancate!