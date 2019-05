E’ in edicola il nuovo numero di Chiariweek con tante notizie e approfondimenti legati al territorio dalla Bassa al Sebino, passando per l’Oglio e la Franciacorta.

Questa settimana in prima pagina due storie nate dalla malattia, raccontate da una donna di Erbusco e da un giovane di Travagliato, che con la sua famiglia ha creato un’associazione per far conoscere la sua rara sindrome.

Immancabile il focus su tutti i candidati sindaco e consiglieri dei Comuni che domenica andranno alle elezioni.Dalla politica, poi, alla cronaca nera e giudiziaria, con un furto in villa a Palazzolo, l’arresto dei quattro albanesi autori di rapine e tentate rapine tra Lombardia e Piemonte (una anche a Erbusco) e la nuova puntata del processo sul finto stupro dell’anziana di Castelcovati.

E poi la bianca: l’idea di un cittadino clarense per la “darsena” di Chiari, i consiglieri premiati a Iseo per l’impegno civico profuso dal dopoguerra a oggi e un servizio speciale dedicato alle iniziative estive tra Grest, campi scuola, summer camp e tante altre attività.

