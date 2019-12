E’ in edicola il nuovo numero del Chiariweek, il settimanale della Franciacorta, del Basso Sebino e della Bassa Bresciana con tante nuove notizie.

Questa settimana in prima pagina il terzo caso di infezione da meningococco nel giro di un mese in provincia: grave in ospedale un 36enne di Villongo (BG) che lavora in una ditta di Adro. A Chiari invece è mancato il 71enne che due mesi fa si era sentito male mentre si trovava in piscina ed era stato rianimato dal bagnino.

Paura, sempre a Chiari, al cenone della Vigilia di Natale: quindici persone sono rimaste intossicate a causa del monossido di carbonio. E’ stato ucciso a bastonate durante una rapina il titolare di una sala slot nel veronese. L’uomo era originario di Quinzano, dove vivono i suoi familiari e dove aveva gestito una tabaccheria.

Dalla Franciacorta alla Bassa, passando per il Sebino, sono decine gli studenti, gli alteti, i cittadini esemplari e i musicanti che sono stati premiati con riconscimenti, attestati, borse di studio e benemerenze civiche.

Il Natale più triste, infine, è quello dei dipendenti dell’ex Auchan, che a causa delle troppe incertezze sul loro futuro lavorativo lunedì hanno scioperato e tenuto un presidio sotto la sede della Regione a Milano.

