Donna investita a Manerbio: è morta un mese dopo. Giulietta Girelli, di 78 anni, non ce l’ha fatta. E’ morta alla Poliambulanza.

Donna investita a Manerbio

Ha lottato per più di un mese, ma non ce l’ha fatta. E’ morta Giulietta Girelli, la 78enne che era stata investita da un furgone a pochi passi da casa, dove stava rientrando dopo essere andata al bar come da consuetudine. La donna è morta nel reparto di Rianimazione della Poliambulanza, ospedale dove era stata trasportata subito dopo l’incidente. Le sue condizioni erano immediatamente parse gravi.

La donna era molto conosciuta e la scomparsa della sua morte ha gettato tutta la comunità manerbierse nel dolore.

