Don Massimo di Manerbio diventa autista. Il sacerdote ha firmato un contratto triennale con la «Palumbo tour» di Manerbio e ora si metterà a guidare i pullman.

«Voglio fare un’esperienza di vita per poter vedere altre realtà. Imparerò molto da questo lavoro», ha commentato don Cortellazzi, collaboratore pastorale di Soncino, Isengo e Casaletto di Sopra che da pochi giorni ha firmato un contratto di lavoro con la «Palumbo tour» di Manerbio e sta già lavorando come autista di pullman. Per tre anni avrà quindi un lavoro «parallelo» a quello di prete. Viaggerà in tutta Italia e all’estero, accompagnando i turisti verso le città di mezza Europa. Una decisione che ha spiazzato parecchi fedeli, e non sono mancate le polemiche.

