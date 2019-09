Don Luciano Ghidoni lascia definitivamente Orzinuovi, l’ultima Messa domenica 15 settembre alle 11.

Don Luciano Ghidoni lascia Orzinuovi

Don Luciano Ghidoni se ne va: è stata fissata la data dell’ultima Messa.

Domenica 15 settembre alle 11 preparate i fazzoletti per asciugare le lacrime, ma anche per salutarlo: don Luciano celebrerà l’ultima funzione in città per poi trasferirsi definitivamente a Sarezzo dove seguirà l’oratorio del capoluogo e delle frazioni. Il religioso è stato per ben 13 anni un pilastro della comunità.

