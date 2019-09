Ha danneggiato un’automobile posteggiata ma non si è accorto che il proprietario lo stava tenendo d’occhio, tanto da segnare il numero di targa. Ma per i carabinieri è stata una sorpresa scoprire che chi avevano di fronte non era un vandalo, quanto uno spacciatore

La scoperta dello spacciatore

L’intervento dei carabinieri è scattato in piazza Tebaldo Brusato a Brescia dopo che un uomo aveva telefonato dicendo che uno sconosciuto gli aveva appena danneggiato l’automobile in sosta. Ma l’automobilista non si è limitato ad allertare i carabinieri, ma ha consegnato loro anche il numero di targa del veicolo con il quale il vandalo si era allontanato. In pochi minuti i carabinieri hanno rintracciato il responsabile, identificato in un 26enne residente in città: sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto una pistola, 40 grammi di marijuana confezionata in dosi e pronte allo spaccio, oltre a un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, danneggiamento e detenzione abusiva di armi: processato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto, ma l’ha rimesso in libertà in attesa del processo.

