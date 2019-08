I due fratelli sono stati denunciati per rapina a mano armata e tentata rapina.

Da macellai a rapinatori: i protagonisti sono due fratelli di Pontoglio e Chiari

La notizia della rapina sventata dal giovane figlio della titolare del DPiù di Pontoglio è della settimana scorsa. I carabinieri, nel giro di poche ore, erano riusciti a risalire ai due uomini: due fratelli, uno residente a Chiari e l’altro a Pontoglio. Quello che non si sapeva è che i due, alla vigilia di Ferragosto, avevano messo a segno una rapina a mano armata (sempre con coltello) all’Italmark di Palazzolo. Non si sapeva nemmeno che i due fino a pochi mesi fa lavoravano come macellai nel loro negozio situato nel centro di Chiari.

Ulteriori informazioni sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 23 agosto.

TORNA ALL’HOMEPAGE