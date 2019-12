Aggiornamento delle 12.30

Stando alle ricostruzioni a cedere sarebbe stata una parte della copertura della cascina. Al piano terra in quel momento si trovata una persona disabile, rimasta bloccata dalle macerie ma in buone condizioni. I Vigili del Fuoco hanno aiutato la persona a uscire dalle travi crollate.

Crolla un tetto

E’ successo questa mattina, in via Pavone, dove il tetto di una cascina è crollato su se stesso. I residenti hanno lanciato l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono fiondati i Vigili del Fuoco di Verolanuova, che hanno subito proceduto alla messa in sicurezza dell’area. Per fortuna pare che la struttura fosse disabitata e che nessun sia rimasto coinvolto o ferito. A rassicurare i cittadini è stata anche l’Amministrazione comunale: “Tranquillizziamo i cittadini circa il crollo di un tetto in via Pavone che non ha avuto conseguenze a persone. Subito attivata la macchina dei soccorsi che tempestivamente a messo in sicurezza gli abitanti e i luoghi”. Presente sul luogo anche sindaco Giacomo Massa e i suoi collaboratori, l’ufficio Tecnico e le Forze dell’Ordine. Seguirà un’ordinanza per l’inagibilità della struttura.

