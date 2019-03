Cristina Cherubini nata a Carpenedolo operatore sanitario nella Asst del presidio di Montichiari è stata nominata responsabile provinciale per quanto corcerne le questioni legate alla Sanità.

Nomina

A deciderlo è stato l’ esecutivo della federazione dei verdi di Brescia che commenta così la nuona nomina: “L’obiettivo è dare continuità e forza al lavoro svolto con competenza in questi mesi, in particolare relativamente all’epidemia di legionella che ha colpito la bassa bresciana, la salvaguardia della salute dei cittadini e soprattutto per proseguire nell’azione sui temi sanitari al servizio del territorio. Una figura essenziale voluta dalla federazione dei verdi di Brescia – necessaria per ottimizzare e rendere sempre più efficace l’azione in ambito sanitario, garantendo una presenza capillare sul territorio”.