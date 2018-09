È in corso ora

Un concerto in onore della Madonna della Cintura

La tradizione non ha tardato nemmeno quest’anno e la comunità pontevichese, della frazione Torchiera e della località Gauzza è in festa per la loro santa protettrice.

In occasione della ricorrenza di Santa Maria Bambina dell’8 settembre in località Gauzza, i residenti hanno organizzato un week end di festa, tra celebrazioni religiose e momenti di riflessione con l’intervento musicale della corale di Torchiera “San Filippo Neri”.

La serata musicale

A dirigere il coro, nella chiesa del Convento, è lo storico Maestro pontevichese Ardiccio Savio, molto conosciuto ed amato per le sue composizioni musicali, alcune delle quali composte con l’amico, ormai scomparso, Maestro Girelli.

Il concerto dal titolo “Noi canteremo gloria a te, la luce del Vangelo nell’arte e nella musica”, non dona agli occhi degli spettatori solo l’arte musicale ma altresì quella pittorica. Ogni canto infatti è preceduto dalla lettura di un brano del Vangelo e dal breve commento di un dipinto di un’immagine attinente al tema.

Canti e opere pittoriche presentate nel concerto a Gauzza toccano artisti locali, bresciani ma altresì di fama internazionale.

Alla serata ha portato il proprio saluto don Lucio Sala di Verolanuova.

Un servizio sarà dedicato al concerto sul prossimo numero del Manerbioweek di venerdì 14 settembre.