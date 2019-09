Una straordinaria promozione commerciale che vede il coinvolgimento di oltre 100 fornitori lombardi e i loro prodotti. Stiamo parlando di formaggi, salumi, latte, yogurt, gastronomia, pasta fresca, pane, pasticceria, ortofrutta, cane e pesce ed anche no food saranno tutti presentati con uno sconto del 20%. Coop Lombardia è la principale cooperativa di consumatori a livello regionale ed è presente da oltre 30 anni sul territorio lombardo: ad oggi vanta oltre 800.000 soci e 56 punti vendita tra supermercati ed ipermercati. «Fin dalla sua nascita, Coop Lombardia ha sempre voluto contraddistinguersi per il suo impegno nel tutelare non solo gli interessi economici dei Consumatori finali, ma anche e soprattutto la salute e la sicurezza delle persone, così come la salvaguardia dell’ambiente – ha sottolineato Andrea Colombo, Direttore Generale Operazioni – Ma la Cooperativa non è solo questo: è anche una rete che vuole promuovere i produttori e i prodotti del proprio territorio, che da sempre trovano largo spazio all’interno dei nostri punti vendita per ricordare ai nostri Soci e Clienti che riconosciamo e premiamo il valore aggiunto che danno alla nostra offerta commerciale. Il progetto “Prodotti in Lombardia” nasce quindi per promuovere e rafforzare la nostra collaborazione con le imprese locali per favorire un consumo di qualità facendo crescere l’economia locale».

Per i produttori collaborare con Coop Lombardia significa dare anche più visibilità ai propri prodotti ed espandere il proprio mercato creando occupazione. «Le relazioni che creiamo con i nostri fornitori sono forti – continua Colombo – basate sul mutuo rispetto e permettono di valorizzare i prodotti e il territorio anche al di fuori del punto vendita, grazie ad esempio, a diversi momenti di promozione, come degustazioni e visite aziendali da parte dei nostri Soci. Tutto ciò non fa che rendere ancora più sane le relazioni con i nostri produttori rendendo possibile una collaborazione che nel 2018 ha portato a sviluppare oltre 60 milioni di euro di vendite, e che nel 2019, con oltre 100 fornitori coinvolti, anche grazie a questa iniziativa, siamo certi possa ampiamente superare questo risultato».

I fornitori

Ecco i 100 fornitori di Coop Lombardia: 3B LATTE DI BERTONI FLORINDO & C SN Brignano Gera d’Adda (Bg), AMBROSI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA Castenedolo (Bs), ARRIGONI BATTISTA SPA Pagazzano (Bg), BORTOLOTTI SALUMI S.R.L. Cene ( Bg), BRESAOLE DEL ZOPPO SRL Buglio in Monte (So), CASEIFICIO LATINI S.R.L. Grumello del Monte (Bg), CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA Brescia (Bs), EMILIO MAURI SPA Treviglio (Bg), GASTRONOMICA ROSCIO Vidigulfo (PV), GIUSEPPE CITTERIO SALUMI SPA Rho (Mi), LATTERIA SOC.VALTELLINA SOC.COOP.AG, Delebio (So), LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOC COOP, Chiuro (So), LATTERIA SORESINA SOC.COOP.VA AGRIC Soresina (Cr), CASCINA BIRAGA Biraga (Lo), MOTTA S.R.L Barlassina (Mb), PAST. GEROLA DI GEROLA ROBERTO & C. Zerbino (Bs), PAST. POKER 28, Albano Sant’Alessandro (Bg),POZZALI LODIGRANA SRL Casaletto Ceredano (Cr), RIGAMONTI SALUMIFICIO SPA Montagna in Valtellina (So), ROVAGNATI S.P.A Villasanta (Mb), SALUMIFICIO BALDO Cantù (Co), SAL.VENEGONI S.P.A Boffalora sopra Ticino (Mi), SALUMIFICIO MONTEISOLA DI MORETTI F Monte Isola (Bs), VECCHIO VARZI S.R.L Varzi (Pv), CASEIFICIO PALENI Casazza (Bg), SALUMI PASINI Trezzano sul naviglio (Mi), AROMATICA SRL Gorgonzola (Mi), AZ.AGR.QUAQUARINI FRANCESCO S.S. Canneto Pavese (Pv) AZIENDA AGRICOLA CASCINA MOROSINA Abbiategrasso (Mi), BONETTI SPA Milano (Mi), BOTTOLI SPA INDUSTRIA PANIFICAZIONE, Mantova (Mn), BRACCA ACQUE MINERALI SPA Zogno (Bg), CAFFE’ CARTAPANI Borgo Satollo (Bs), CAMPANA VINI Ciriano Carpaneto Piacentino (Pc), CANTINA DI CANNETO PAVESE S.C.A. Beria (Pv), CANTINA SOCIALE BERGAMASCA San Paolo d’Argon (Bg), CANTINA SOCIALE DI VICOBARONE S.C. Vicobarone, CANTINA STORICA DI MONTU’ BECCARIA SRL Montù Beccaria (Pv), CANTINA VALTIDONE S.C.A R.L. Borgonovo Val Tidone (Pc), CASA VINICOLA NERA Chiuro (So), CAVITRIA CASA VINICOLA TRIACCA SRL Villa di Tirano (So), CEDRAL TASSONI S.P.A. (Bs), CHICCO D’ORO Cadorago (Co), COSE BUONE (Pc), DISTILL. FRANCIACORTA SPA Gussago (Bs), FORNERIA ALBA Pegognaga (Mn), FRANTOIO MANESTRINI Soliano del Lago (Bs), GALBUSERA S.P.A Cosio Valtellino (So), GASTROVAL Albosaggia (So), GIACOMINI SRL Milano, LA GRANDE RUOTA SRL Dello (Bs), LOSITO E GUARINI S.R.L. Redavalle (Pv), MANIVA Bagolino (Bs), MOLINI DI VOGHERA SPA Voghera (Pv), MOLINO F.LLI BIANCHI Buccinasco (Mi), SOCIETA’ AGRICOLA MIOORTO S.R.L. Carobbio (Bg), ANTICO SAPORE SRL Brescia (Bs), FRANCESCON O.P.SOC.CONS.ARL Rodigo (Mn), SOC AGRICOLA MELAVI-SOCIETA’ COOP Ponte in Valtellina (So), CENTRO DI COLTIVAZIONE ORTOFLORICOLA FLLI SALVALAIO Cassano Magnago (Va), SOC. COOP.VA AGRICOLA OP GUIDIZZOLO Guidizzolo (Mn), NABA CARNI S.P.A., Virle (Bs), SALUMIFICIO ALIPRANDI SPA, Gussago (Bs), MERICCO S.P.A Cusago (Mi), F.LLI CAULI S.N.C.DI CAULI FRANCESC Assago (Mi), PROSUS (Cr), FATTORIA DEL PESCE SOC AGR SRL Cassolnovo (Pv), PANIFICIO PANI SRL Brusaporto (Bg), COMMERCIALE DOLCIUMI SRL Galbiate (Lc), ZERO+4 SRL Desio (Mb), EMMI DESSERT ITALIA SPA- Pero (Mi), LA NUOVA PASTICCERIA SRL San Giuliano Milanese (Mi), VEROPAN Paderno Dugnano (MI), COTTON SOUND Azzano Mella (Bs), FARMACIA CICCARELLI S.P.A Milano (Mi), LA NORDICA Arcisate (Va), ORLANDI Gallarate (Va), SISMA (Mn), MOLINO FILIPPINI SRL Teglio (So), MOLINO NICOLI SPA Costa di Mezzate (Bg), MOLINO PASINI Cesolo di Marcaria (Mn), OLEARIA CALDERA SRL Manerba del Garda (Bs), PAGANI Vimercate (Mb), PANIZZARI San Colombano al Lambro (Mi), PASTIF.DI CHIAVENNA SRL Prata Camportaccio (So), PRODOTTI ORCO (Va), RISERIA TARANTOLA Albaraite (Mi), RISO PRINCIPE 1910 SRL Belgioioso (Pv), SOC AGRICOLA CANTINA VALTENES Moniga del Garda (Bs), SOC AGRICOLA CATTURICH-DUCCO Camignano di Passirano (Bs), SPERLARI S.R.L Cremona (Cr), TORREVILLA Codevilla (Pv), VALDIGRANO DI FLAVIO PAGANI SRL Rovato (Bs), VALFUNGHI (Cr),VALLEDORO (Bs), VERGANI SECONDO S.P.A Cremona (Cr), VIGONI (Pv), VINI GIORGI Oltrepo’ Pavese Canneto Pavese (Pv), VINI NEGRI Valtellina Chiuro (SO), VIS-Valtellina Lovero (So).