Colpito da un albero mentre lo sta tagliado: 68enne finisce in ospedale. E’ successo a Chiari, in via Fulgosa, poco prima delle 17.

Colpito da un albero

Non sono passati inosservati i soccorsi in via Fulgosa, a Chiari. Un signore stava tagliando un albero quando è rimasto colpito dallo stesso arbusto. Subito è stato allertato il personale medico ed è arrivata l’ambulanza. Il 68enne è stato trasportato in ospedale, al Civile di Brescia, in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri di Chiari.

