Codice rosso in Autodromo: soccorso un 25enne a Castrezzato. Il giovane è caduto dalla moto mentre si trovava in pista a Castrezzato.

E’ successo poco prima delle 10, in pista, all’Autodromo di Franciacorta si è verificato un incidente. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso per un 25enne. Immediate è stato lo svolgimento delle operazioni di soccorso a cui l’impianto si dimostra sempre molto attento: il personale si è immediatamente occupato del giovane che sarà trasportato in codice giallo dopo esser caduto dalla sua moto mentre si trovava in pista.

