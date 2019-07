Codice rosso a Orzinuovi per un incidente sulla provinciale 1: coinvolte tre persone.

L’incidente

E’ successo poco fa, alle 20.30, sulla provinciale 1 in località Coniolo. I soccorsi sono stati allertati per un sinistro che sembra aver coinvolto due auto e le tre persone che viaggiavano sui mezzi. La situazione è parsa subito grave: sul posto in codice rosso si sono precipitate le ambulanze dei soccorritori di Dello e della Croce Verde di Orzinuovi, assieme alla Polizia Stradale per i rilievi del caso. La missione è in corso.

TORNA ALLA HOME PAGE