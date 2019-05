Ciclista investito alle porte di Manerbio: l’uomo, un 72enne, fortunatamente è contuso, ma non in pericolo di vita.

Ciclista investito alle porte di Manerbio

L’incidente è avvenuto poco fa, in strada per Cignano. La vittima è un uomo di 72 anni, che stava percorrendo la via in sella alla sua bicicletta, quando si è scontrato con un auto. Sul posto l’ambulanza della Croce bianco di Leno e l’automedica dell’Aat di Brescia, che hanno subito soccorso l’anziano. L’uomo, contuso ma non in pericolo è stato poi messo in sicurezza e caricato sull’ambulanza, che ha fatto rotta all’ospedale in codice verde.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

