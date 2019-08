ChiariWeek è in edicola… eccezionalmente di giovedì! Dalla prossima settimana tutto tornerà alla normalità, ma oggi correte a leggere le nostre notizie.

ChiariWeek in edicola

Che strano, siamo già in edicola! Questa settimana il nostro giornale (così come ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek) è uscito di giovedì in occasione del Ferragosto. Tante sono le notizie da leggere perchè loro non sono andate in vacanza.

In uno speciale da 6 pagine abbiamo cercato di approfondire la questione del maltempo che ha colpito tutta la Bassa e che anche questa settimana ha fatto nuovi danni, ma da non perdere è anche il servizio speciale con tutti i numeri del reddito di cittadianza. A Travagliato invece, la burocrazia ha sconfitto il progetto dell’associazione Nicolini mentre Corte Franca e Provaglio sono in lutto per la scomparsa di Dante “Fausto” Steffanini. A Coccaglio sono invece ingenti i danni a seguito di un incendio in un ditta di Biogas e a Iseo c’è stata una protesta contro il circo. Importanti traguardi a Chiari e Pontoglio: nonna Armida Carbone ha spento 103 candeline e nonna Maria Pagani ben 104, aggiudicandosi il record di anziana più longeva del paese.

