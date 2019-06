Chiari piange Giuseppina Rondi detta Gippo. La vedova dell’ex vicesindaco Bruno Zerbini si è spenta a 72 anni.

Un volto conosciuto, una persona sempre gentile e disponibile. Si è spenta a 72 anni Giuseppina Zippo, moglie dell’ex assessore e vicesindaco scomparso nel luglio del 2012, Bruno Zerbini. Conosciuta come Gippo, è stata una militante storica della Lega. Era una donna dinamica, di polso e soprattutto una grande lavoratrice. E’ stata un’imprenditrice e si è occupata anche di vendita di bibite con la famiglia. Nei primi anni di apertura, ha gestito anche il bar del cinema. Inoltre, ha ricoperto anche cariche pubbliche in enti clarensi. In queste ore, in tantissimi si sono stretti intorno alla famiglia, ai figli Angelo e Paola (entrambi conosciuti nella politica locale tra Chiari e Castrezzato) e agli amatissimi nipoti.

La veglia e i funerali

La veglia di preghiera si terrà mercoledì sera, alle 20, alla Casa del commiato di Michele Mombelli in via Rudiano. Le esequie saranno invece giovedì, alle 15, in Duomo. La famiglia ha invitato a non acquistare fiori, ma a devolvere le offerte al progetto Fenice della Chiara Andreoli Onlus in nome di Silvia Cavalli (giovane scomparsa a 33 anni solo qualche mese fa).