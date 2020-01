Castiglione in lutto per la morte di Enrico Fontanesi. Conosciutissimo e molto attivo, si è spento a soli 43 anni per una malattia.

Lutto per la morte di Enrico Fontanesi

Si spento a causa di una malattia Enrico Fontanesi, 43 anni, laureato in Giurisprudenza. Figlio dell’assessore al Bilancio Mariagrazia Margonari. Il padre, Daniele Fontanesi, è invece tra i fondatori dell’associazione San Cristoforo. La sua scomparsa ha sconvolto prodondamente la comunità di Castiglione delle Stiviere che lo conosceva molto bene e aveva potuto apprezzare le sue doti in diversi ambiti della vita sociale e politica.

I funerali e l’impegno

I funerali saranno celebrati venerdì 17 alle 14.30 in Duomo, con partenza da casa alle 14.20. Nell’abitazione è infatti stata allestita la camera mortuaria.

Molto conosciuto in paese, Enrico Fontanesi, era stato fra i fondatori di varie associazioni per attività ludiche giovanili, oltre ad essere stato scout e persona attiva nel mondo del volontariato e, per alcuni anni, anche nel mondo della politica.

