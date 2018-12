Caso Multe: ex agente di Travagliato sulla via del patteggiamento? Rinviata nuovamente l’udienza per i vigili Enrico Salvaderi e Andrea Vezzoli.

Per chiudere definitivamente il caso multe scomparse dal Comando della Polizia Locale di Travagliato ci vorrà ancora tempo. Dopo l’assoluzione dei carabinieri e di alcuni dei vigili coinvolti, restano aperti i procedimenti penali dell’ex agente in servizio a Travagliato e poi licenziato, Enrico Salvaderi, e del comandante della Locale di Roccafranca, Andrea Vezzoli.

Questa mattina in una delle aule della prima sezione penale del Tribunale di Brescia, il giudice Roberto Spanò ha rinviato la seduta a giugno dopo aver deciso di attendere l’esito del processo avviato da Salvaderi al Tribunale del lavoro nei confronti del Comune di Travagliato.

Travagliato chiede un risarcimento

E’ stato proprio l’avvocato dell’Amministrazione del sindaco Renato Pasinetti (che si era costituito parte civile per danni all’immagine e all’erario), Alessandro Asaro, a proporre all’ex agente travagliatese di valutare insieme al suo legale una pratica risarcitoria per chiudere la questione. Sul cammino di Salvaderi, quindi, sembra intravedersi la via del patteggiamento.

