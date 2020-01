I ragazzi delle classi quarte della scuola primaria “Bevilacqua” sono scesi in campo stamattina per la vendita delle arance a Borgo San Giacomo.

La vendita delle arance Airc

La scuola primaria “Bevilacqua” per il sesto anno consecutivo ha sostenuto l’iniziativa della vendita del frutto della salute promosso dai volontari gabianesi Airc. Perché come promosso dalla campagna “ci sono battaglie che si combattono insieme”. Molto più di una semplice collaborazione quella che vede corpo docenti, studenti e volontari Airc a fianco in questa giornata simbolo della lotta contro il cancro, ma il frutto di un progetto scolastico. Volontari Airc e corpo docenti, difatti, con lungimiranza e determinazione hanno gettato i primi semi nelle classi prime accompagnando gli alunni nella sensibilizzazione per questo tema attuale fino alle classi quinte. Insieme, da settembre, hanno messo sotto la lente la malattia, analizzandone ogni aspetto con un occhio attento verso l’ ambiente e le possibili soluzioni, andando ad abbracciare ogni materia scolastica.

Protagonisti per una mattina.

Protagonisti di questa mattina solidale sono stati i ragazzi delle classi quarte. A fianco dei volontari Airc di fronte ai cancelli dell’Istituto di via Gabiano, hanno dispensato con entusiasmo le reti delle arance alla popolazione. Per ogni rete acquistata, i ragazzi hanno regalato la calamita autoprodotta durante il progetto. Lasciandosi trasportare in canti e mettendo in mostra i loro elaborati hanno contribuito a sistemare i 500 kg di arance che in sole due ore sono andate a ruba.

TORNA ALLA HOME