La comunità di Barbariga ha ricordato padre Luigi Andeni nel ventesimo anniversario della sua scomparsa.

Padre Luigi Andeni

La comunità di Barbariga si è data appuntamento sabato in chiesa per ricordare padre Luigi Andeni, nel ventesimo dell’anniversario del suo martirio in Kenya. Sono passati vent’anni da quella terribile notte ma ricordare questi eventi provoca ancora tanto dolore e smarrimento tra i barbarighesi. Cosi in tanti si sono stretti vicino ai familiari nella celebrazione della Santa Messa in memoria di questo martire, figlio della loro terra. Al termine della funzione in chiesa si è svolta una fiaccolata fino al parco Lugi Andeni. Qui, vicino al monumento, si è pregato ed è stato proiettato un breve ma toccante video che ha ricostruito i momenti piu significativi di un missionario che ha lavorato e ha donato la sua vita dopo 28 anni spesi in missione in Africa.